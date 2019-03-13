16 марта 2019 года в 18:30 барнаульская галерея и школа эстетического воспитания Нагорная (ул. Аванесова, 30) приглашает барнаульцев на открытие своего нового выставочного зала.
Всех гостей открытия ждет:
- Выставка работ преподавателей и студентов Новоалтайского государственного художественного училища "Мастерство из рук в руки"
- Выступление кавер-группы Лаки Грингос
- Фортепианная музыка от Ренаты Каревой
- Развлекательная программа с аниматорами для детей
- Фуршет
- Ведущий вечера – Владимир Дементьев.
Вход на открытие – свободный.
Ждем вас!
Школа эстетического воспитания Нагорная
г. Барнаул, ул. Аванесова, 30
Инстаграм nagornayart
Телефон: 8-963-578-11-78