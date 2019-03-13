16 марта 2019 года в 18:30 барнаульская галерея и школа эстетического воспитания Нагорная (ул. Аванесова, 30) приглашает барнаульцев на открытие своего нового выставочного зала.

Всех гостей открытия ждет:

Выставка работ преподавателей и студентов Новоалтайского государственного художественного училища "Мастерство из рук в руки"

Выступление кавер-группы Лаки Грингос

Фортепианная музыка от Ренаты Каревой

Развлекательная программа с аниматорами для детей

Фуршет

Ведущий вечера – Владимир Дементьев.

Вход на открытие – свободный.

Ждем вас!

Школа эстетического воспитания Нагорная

г. Барнаул, ул. Аванесова, 30

Инстаграм nagornayart

Телефон: 8-963-578-11-78