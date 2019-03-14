Вопросы о подготовке дорог Алтайского края к паводку обсуждают не только в стенах Министерства транспорта, но и непосредственно на самих трассах, которые могут пострадать от подтопления. Во вторник, 12 марта, министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев и начальник Центрального ДСУ Алексей Адам побывали с проверкой на трассе Барнаул – Камень-на-Оби.

Остановившись на 25-м километре автодороги в районе реки Шелаболиха, министр лично проверил ход противопаводковых работ. Журналистам он пояснил, что очистка кювета и организация водоотвода проводится в рамках мероприятий по предотвращению паводковых последствий – накоплению воды. Все работы проводят в положенные сроки, уложиться должны до конца месяца.

"В рамках приказа выполняются мероприятия по очистке русел рек, раскрытию водопропускных труб и устройства водоотвода. До конца марта работы должны быть выполнены в полном объеме, чтобы в период потепления предотвратить подтопление участков дорог", – рассказал Дементьев.

Заместитель начальника по содержанию и ремонту дорог "Алтайавтодор" Олег Лугачев подчеркнул, что работа строится на четком взаимодействии с МЧС: "У нас в круглосуточном режиме организована работа диспетчерских служб, которые собирают информацию со всех предприятий, которые выполняют дорожные работы. Ежедневно проводятся селекторные совещания с сотрудниками МЧС, где мы обмениваемся информацией, на данный момент задействовано около 300 единиц техники".

Вся техника, по словам Лугачева, находится в работоспособном состоянии, привлекаются и дополнительные ресурсы: "Мы ежегодно обновляем парк, также есть предприниматели, которые владеют техникой и являются подрядчиками. Личный состав постоянно проходит обучение, у нас есть свой учебный центр при Техническом институте, где готовят специалистов по управлению техникой".

Особое внимание служб направлено на предгорные районы. "Под нашим вниманием находятся все объекты, особенно водопропускные трубы, которые функционально должны пропустить воду через дорогу. Особое внимание также уделяется предгорным районам, в местах где русло рек уже – вода выходит из берегов", – отметил Лугачев.

По словам заместителя начальника Центрального ДСУ Дмитрия Эйхлера, этой зимой снег выпал в пределах нормы, однако расслабляться не следует: "В этом году количество снега оценивается на уровне нормы, но если вовремя не принять надлежащие меры, то можно столкнуться с размывом дорог, разрушением труб и мостов". Также Эйхлер подчеркнул, что совместно с МЧС проводится обследование мостов и гидротехнических сооружений: составляются акты, фототаблицы для последующего использования в работе. На случай подтопления заготовлен щебень большой фракции.

То, к каким разрушительным последствиям может привести паводок, вспоминает начальник филиала "Павловский" Центрального ДСУ Вячеслав Истомин: "Пять лет назад мы эту дорогу реконструировали, трубы здесь новые лежат – полусферы радиусом от 1,25 до 1,75 метра. Раньше были установлены водоотводные трубы меньшего размера – бывало, что их уносило за 50 метров от дороги. В Бурановке мост разрушало – прорвало дамбу и мост унесло".

Напомним, в середине февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что весной 2019 года Алтайский край может ожидать "непростой весенний паводок", а потому регион к нему тщательно готовится, чтобы не допустить серьезных последствий.