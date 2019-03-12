55-летний житель Рубцовска пойдет под суд за попытку дать взятку участковому уполномоченному полиции, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следствием, правоохранители составили административный протокол за незаконную торговлю спиртным в отношении рубцовчанки.

Ей выписали штраф в размере 30 тысяч. Ее муж решил сэкономить.

Для этого он пришел в отделение полиции и предложил участковому половину этой суммы за уничтожение протокола.

Полицейский предупредил мужчину об ответственности за предложение взятки должностному лицу, но тот продолжил настаивать.

В результате его задержали и предъявили ему обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий").

Теперь горожанину грозит до 8 лет лишения свободы либо до 1,5 млн рублей штрафа. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.