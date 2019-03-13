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Стало известно, на что власти Белокурихи потратили средства от курортного сбора

, ИА "Амител"
В 2018 году собрали 20,6 млн рублей
На что в Белокурихе тратят средства от курортного сбора / Фото: belokuriha-online.ru

На что в Белокурихе тратят средства от курортного сбора / Фото: belokuriha-online.ru

20,6 млн рублей было собрано в Алтайском крае за счет курортного сбора в 2018 году. Эти средства были направлены на благоустройство и расчистку объектов курортной части Белокуриха. Об этом сообщил председатель комитета регионального Заксобрания по бюджету и налогам Владимир Устинов в ходе интернет-конференции во вторник, 12 марта.

Средства от сбора поступают в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края с туристов курорта Белокурихи. Изначально власти планировали собрать за год 35 млн рублей.

"В 2018 году за счет этих средств выполнены работы по обустройству прилегающих лесов к курортной зоне, расчистке поросли и уборке валежника. Произведена поставка скамеек и урн, подготовлены площадки для их расстановки и осуществлены монтажные работы. Также выполнены работы по благоустройству левого берега реки Белокуриха в районе санатория "Алтайский замок" и "Старой Радонолечебницы", – рассказал Устинов.

Он добавил, что на 1 января 2019 года за счет бюджетных ассигнований Фонда произведена оплата указанных работ на общую сумму 5,7 млн рублей.

Остальные средства, а также все, что соберут в 2019 году пойдет на обустройство пешеходных зон курорта, въездной группы города, а также мест общего пользования. Пока за январь 2019 года собрано 3,4 млн рублей.

Напомним, курортный сбор взимается с отдыхающих алтайского города-курорта Белокуриха с 1 мая 2018 года. Весь прошлый год с человека за сутки пребывания брали по 30 рублей. С 2019 года размер взноса вырос до 50 рублей.

В Белокурихе курортный сбор собирают 33 оператора. В 2018 году было зафиксировано 77 135 плательщиков сбора. Еще 1125 человек, в том числе направленные на лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования, были освобождены от уплаты.

Платить отказались только несколько человек: власти составили четыре  административных протокола, в двух случаях наложен штраф на общую сумму 1,4 тысячи рублей, добавил Владимир Устинов.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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