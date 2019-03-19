Потерю слуха не всегда можно предотвратить, но существует ряд мер, позволяющих свести риск к минимуму и сохранить здоровье и функционирование органа слуха в максимально возможной степени. Это простые и легко применимые на практике меры, и в конечном итоге вы ничего не теряете, кроме риска потери слуха.

1. Научитесь определять ситуации, в которых окружающий шум становится слишком громким.

Если вам приходится кричать, чтобы вас услышал собеседник, находящийся рядом с вами, или если вы не можете расслышать речь собеседника из-за фонового шума, это означает, что вы находитесь в слишком шумной обстановке. Шум можно считать слишком громким, если он вызывает болезненные ощущения в ушах, или если, уже удалившись от источника этого шума, вы воспринимаете окружающие звуки как приглушенные или ощущаете звон в ушах.

Громкость звука измеряют в децибелах, и любой звук, громкость которого превышает 85 децибел, может при длительном воздействии повредить орган слуха. К звукам с громкостью выше 85 децибел относятся рев мотора мотоцикла, музыка при прослушивании в наушниках на максимальной громкости, звук фена в непосредственной близости к уху или звук взлетающего самолета. По возможности старайтесь ограничить время, в течение которого вы подвергаетесь воздействию таких звуков, чтобы защитить орган слуха от повреждений в ходе длительного воздействия шума.

2. Защитите уши тишиной.

Если вы вынуждены находиться в шумной обстановке, обеспечьте защиту органа слуха в таких ситуациях. Например, если вы трудитесь на промышленном предприятии, используйте беруши при работе рядом с шумными механизмами. Также при работе в шумной обстановке рекомендуется делать перерыв каждые 15 минут. Если вы идете на концерт, не вставайте рядом с колонками и при необходимости возьмите с собой беруши, которые используют музыканты. Они позволят снизить громкость без ущерба для качества звука. Резиновые уплотнители для окон должны задерживать до 90% шума.

3. Убавьте громкость.

Большинство подростков (и даже многие взрослые) предпочитают слушать музыку в наушниках или в машине на максимальной громкости. К сожалению, это один из верных способов повредить слух, а в дальнейшем это даже может привести к необходимости использования слухового аппарата. Лучший способ защитить орган слуха от повреждений — убавить громкость музыки, которую вы слушаете, до комфортного и безопасного уровня.

4. Осторожно чистите уши.

Ватные палочки могут стать источником проблем – если слишком глубоко их ввести, то они протолкнут серу внутрь и она может со временем закупорить слуховой проход и стать причиной воспаления. И тем более нельзя чистить уши подручными средствами.

5. Своевременно лечите заболевания горла и носа.

Инфекция и воспалительный процесс с носоглотки может перейти в ушной канал, из-за этогоесть риск возникновения отита, и ухудшения слуха.

6. Особое внимание к лекарствам.

Принимайте лекарства строго по назначению врача — особенно антибиотики, которые могут вызвать ослабление слуха.

7. Рацион имеет значение.

Питайтесь правильно: ваш рацион должен быть сбалансированным и насыщенным полезными витаминами и элементами. Их нехватка может привести к негативным последствиям в том числе и для органов слуха.

8. Берегите уши от попадания воды.

Будьте аккуратны во время купания в ванной, под дуем, в бассейне или открытых водоёмах. Зачастую вода, задержавшаяся в ушном канале, приводит к хроническим ушным патологиям.

9. Правильно выбирайте наушники.

Не нужно часто и подолгу использовать наушники. Если без них не удается обойтись, громкость не должна превышать допустимый предел. Вместо наушников, которые вставляются прямо в уши, используйте те, который крепятся по принципу ободка по голове и полностью закрывают уши.

10. Регулярно проходите проверку слуха.

Последняя, но не менее важная мера — пройти проверку слуха при появлении первых признаков нарушений. Это поможет сохранить здоровье уха и избежать необратимой потери слуха. Бесплатная проверка слуха, которую предлагает центр Аудитис, поможет выявить первые признаки нарушения слуха. Вы можете также пройти проверку онлайн или с помощью приложения для вашего смартфона.

Результаты такой проверки не заменяют заключение врача, но могут указать вам на необходимость обратиться к специалисту или помогут выяснить, находится ли ваш слух на оптимальном уровне.

Качество слуха крайне важно для здоровой, безопасной и счастливой жизни, поэтому вам следует принять все возможные меры, чтобы сохранить здоровье ваших ушей.

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