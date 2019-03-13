Опытные образцы железнодорожной техники и модернизированный участок термической резки металла презентовали на "Алтайвагоне" во вторник, 12 марта. На предприятии побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, он познакомился с новейшими научными разработками и вручил Почетные грамоты Правительства Алтайского края сотрудникам, внесшим вклад в развитие промышленности региона.

Четкая геометрия

Экскурсия началась в цехе термической резки металла, где недавно установили импортные машины плазменной резки MESSER Multitherm 2600.



"У нас в цехе есть подобные отечественные машины плазменной резки, только морально устаревшие, — рассказывает Николай Комаров, заместитель начальника производственно-диспетчерского отдела. – Недавно мы установили принципиально новые машины, которые позволяют увеличить производительность до 3 раз по сравнению со старой техникой и в разы улучшить качество. На этих машинах можно изготавливать сразу весь цикл: например, вырезать деталь по контуру и сразу делать отверстие. Старые машины этого не могли. Соответственно, мы видим снижение затрат на материал, на инструмент, сокращение времени обработки детали. Раньше мы перерабатывали 10 тонн металла в сутки, теперь можем перерабатывать 25 тонн".

На выходе получается готовая продукция, которая не требует дополнительной обработки. "Раскроенные" детали имеют четкую геометрию, их можно сразу же устанавливать на вагоны. Кроме того, новые машины позволяют делать небольшие перемычки, что значительно увеличивает коэффициент использования материала. По расчетам, дорогостоящая техника (в модернизацию сложили 65 млн рублей – прим. ред.) окупится всего за два года.

Уникальные образцы

Из цеха резки металла губернатор направился к железнодорожным путям, где были выставлены новые модели железнодорожных вагонов, разработанные на предприятии совместно с учеными Всероссийского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава.

"Здесь представлены опытные образцы новых вагонов, которые в настоящее время находятся на предварительных, приемочных и сертификационных испытаниях, — рассказал Андрей Кравченко, начальник бюро отдела главного конструктора. — Опытный образец сочлененно-крытого вагона изготовлен в октябре 2018 года, а образец автономного рефрижераторного вагона — в декабре 2018 года. Сочлененно-крытый вагон — это первая подобная модель, на сегодняшний день таких в России нет. Техника предназначена для перевозки грузов, которым требуется защита от осадков".

Классический вагон имеет кузов, который установлен на двух тележках. Опытный образец представляет собой две секции кузова, опирающиеся на две тележки по краям вагона и одну общую среднюю тележку. Благодаря этому грузоподъемность вагона выросла с 67 до 93 тонн.

На путях общего пользования он будет рассматриваться как единое целое, что позволит существенно сэкономить на перевозке. По словам гендиректора "Алтайвагона", еще одним преимуществом этой модификации является возможность загрузить вагон "под завязку", на 100%.

Работа по заказу

Другие разработки Алтайвагона – это рефрижератор на колесах, который должен заменить кустарные холодильники на основе крытых вагонов, и инновационная вагонная тележка, способная проехать до 800 тысяч км без единого ремонта в депо. Кстати, двухосную тележку и один из разработанных вагонов представят на Международном салоне железнодорожной техники.

По словам Дмитрия Медведева, новые образцы вагонов были разработаны под конкретные потребности заказчиков. На сегодняшний день достигнута договоренность о продаже 200 вагонов-рефрижераторов и около 1000-3000 двухсекционных вагонов.

"Мы понимаем, что ажиотажный спрос на полувагоны может снизиться, и мы будем его замещать другими моделями вагонов. Придет время мелкосерийного высокомаржинального производства. Мы не бросим то, что делали, но дифференцируем производство", — сказал он, добавив, что в 2019 году выручка "Алтайвагона" может составить 33,5 млрд рублей, а налоговые отчисления в разные виды бюджетов — порядка 1,9 млрд рублей.

"Промышленность наряду с сельским хозяйством — это базовые отрасли, они во многом определяют занятость и показатели экономического развития, устойчивости. Два этих направления в валовом региональном продукте суммарно составляют примерно 40%. Правительство будет поддерживать действующие производства, развивать существующие предприятия, "приземлять" новых инвесторов. Статистика уже фиксирует рост объемов промышленного производства. Хотелось бы более прорывного развития, но мы знаем, что чудес не бывает. Всякое развитие, выход на новый горизонт — это большая подготовительная работа, связанная с трудом ученых, руководства и коллектива предприятий, связанная с необходимостью как-то справиться с ситуацией на рынках, найти там свое место", — сказал Виктор Томенко в завершении встречи.