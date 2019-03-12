Чемальский районный суд рассмотрел жалобу зампредседателя районного совета депутатов Юрия Корнеева, сообщают "Новости Горного Алтая".

Народный избранник требовал признать незаконными действия следователя, отказавшегося прекращать уголовное дело, возбужденное в отношении Корнеева.

По его словам, он предоставил заявления от всех троих потерпевших о заглаживании им вины, однако уголовное преследование не прекратилось.

Суд признал действия сотрудника правоохранительных органов законными.

Таким образом, Корнеев остается фигурантом уголовного дела по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев из хулиганских побуждений).

Напомним, 22 декабря 2018 года народный избранник в нетрезвом виде вступил в конфликт с управляющей местного кафе. В результате от его рук пострадали две женщины и 14-летний подросток.

В соответствии с действующим законодательством, за побои депутату может грозить до двух лет лишения свободы.