Полицейские разыскивают подозреваемого в ограблении киоска на улице Троллейной в Новосибирске, сообщает региональное управление МВД России.

Мужчина напал на продавщицу утром 8 марта. Угрожая женщине ножом, грабитель забрал три тысячи рублей из кассы и смартфон, стоимостью 5 тысяч рублей, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с угрозой насилия).

Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения. Ориентировки на него уже разосланы.

Правоохранители обращаются к неравнодушным гражданам, располагающим информацией о предполагаемом грабителе, с призывом позвонить по одному из этих номеров телефонов: 232-26-47, 232-28-40 или 8-923-146-09-75.