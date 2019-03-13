Фонд "Облака" организует в Барнауле благотворительный форум "Новый Взгляд – 2019". Он продлится два дня – 22 и 23 марта 2019 года. На форуме общественные организации Барнаула представят свои благотворительные программы. Также лидеры и сотрудники НКО пройдут обучение по важным для их развития темам.

Благотворительный Форум "Новый Взгляд" создан для того, чтобы сформировать в обществе новое представление о благотворительности, а также открыть единую площадку для диалога между общественными организациями и социально ответственными гражданами и предпринимателями.



Впервые "Новый Взгляд" прошел в 2018 году. Вместе с фондом "Облака" соорганизатором мероприятия выступало агентство маркетинговых коммуникаций Promo Republic.



Тогда в первый день форума 50 бизнесменов, успешно ведущих коммерческую деятельность на Алтае, собрались на одной площадке форума, чтобы получить полное представление о существующих и реально работающих благотворительных программах помощи в крае. Для них выступили 14 ведущих общественных благотворительных организаций. Среди которых – АРОО "Мать и дитя", социальный приют "Успех", хоспис "Светодар", паллиативные палаты Городской детской больницы №2, АКОО "Доброе Сердце", "Матери против наркотиков" (г. Новоалтайск), краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко", Краевой детский туберкулезный санаторий, фонд "Я смогу", фонд "Облака" и другие.



Во второй день более 60 НКО прошли обучение на двух площадках, в рамках которых прошло 11 семинаров. Полезные для организаций презентации показали 12 спикеров, среди них – представители СМИ, Ресурсного центра для некоммерческих организаций Алтайского края и брендингового агентства Punk You Brands.



В этом году фонд "Облака" решил изменить формат мероприятия, пригласив не только представителей бизнес-сообщества, но и простых горожан. Как показывает практика, большую помощь некоммерческим организациям оказывают именно частные благотворители.

"Наша цель – показать людям, как много в городе организаций, которые совершают добрые дела. Они работают с детьми-сиротами, детьми и взрослыми с инвалидностью, паллиативными больными и детьми с онкологическими заболеваниями, малоимущими и многодетными семьями, бездомными людьми. Важно, чтобы все НКО были открытыми для людей, тогда им будут доверять. Только в ситуации доверия у общества исчезнут сомнения – помогать или нет. И будет решаться другой вопрос – кому помогать", – говорит директор фонда "Облака" Джамиля Семененко.

В первый день участие в форуме могут принимать представители общественных организаций. Для них эксперты расскажут о лучших технологиях и инструментах развития благотворительности, а также Джамиля Семененко, как региональный эксперт некоммерческой сферы, поделится самыми эффективными технологиями регионального фандрайзинга.

На второй день о своей работе расскажут общественные организации Барнаула:

– социальный приют "Успех", который помогает бездомным;

– БФ "Мишенька", помогающий детям с онкозаболеваниями;

– хоспис "Светодар";

– Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства;

– материнская обитель "Каритас";

– Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Алтайского краевого клинического центра;

– Алтайский краевой центр иппотерапии;

– фонд "Облака";

– благотворительный магазин Charity Market.

Участие во втором дне могут принять все желающие. Те, кому интересны вопросы благотворительности, и те, у кого есть желание помогать.

Участие в форуме бесплатное.

Вы можете зарегистрироваться для участия в форуме на один из дней. Для этого нужно указать ваше имя, контактный телефон, отметить, кто вы – представитель НКО или частное лицо, на какой день предпочитаете попасть.

Зарегистрироваться можно несколькими способами:

В группе "ВКонтакте". По Ватсап написать координатору форума Татьяне Логвиненко 8 913 241 63 29. По телефону фонда 59-01-80. По электронной почте planetaoblaka@gmail.com.

Ждем вас 22 и 23 марта на нашем форуме, чтобы поговорить о важном – о том, как помогать!

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: (3852) 590-180

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