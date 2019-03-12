Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с молодыми участниками Универсиады пообещал, что возьмет на контроль вопрос строительства завода на озере Байкал для экспорта воды в Китай, сообщает пресс-служба правительства.

"Надо изучить все, что связано с этим проектом. Я пока не готов сказать, что он плохой или хороший, – пояснил Медведев. – Но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение все проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам".

В качестве примера он привел случай из того же региона, когда премьер-министр распорядился ликвидировать другое предприятие на Байкале.

И хоть люди остались без работы, а регион лишился дохода от налогов в казну, решение это было на благо экологии региона.

Аналогичные меры возможны и в случае с вызвавшим возмущение населения проектом, но для этого нужно сначала выяснить – действительно ли он несет вред природе или это только слухи и домыслы.