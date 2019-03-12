Одна из крупнейших гостиничных компаний мира Radisson Hotel Group планирует открыть четырехзвездочный отель в Барнауле, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Алтайского края.

Именно этот вопрос обсуждали в Москве министр экономического развития региона Павел Дитятев с вице-президентом, курирующим развитие бизнеса компании в Восточной Европе, России и Израиле, Дэвидом Дженкинсом.

Они затронули такие темы как требования к гостиницам высокого класса и критерии подбора инвестора-застройщика.

По результатам встречи принято решение продолжить переговоры в столице Алтайского края. Во время следующей беседы планируется уже углубленное обсуждение деталей инвестпроекта.