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Резкое потепление начинается Алтайском крае 13 марта

, ИА "Амител"
Местами в регионе воздух прогреется до +10 градусов
Порывы ветра в этот день будут достигать 13 метров в секунду / Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Порывы ветра в этот день будут достигать 13 метров в секунду / Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Резкое потепление начнется в Алтайском крае в среду, 13 марта – местами в этот день воздух прогреется до +10 градусов.

Согласно информации регионального Гидрометцентра, сегодня будет без осадков, на дорогах гололедица, утром местами изморозь.

Дневные температуры составят 0…+5 градусов, в предгорных районах до +10 градусов.

Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле будет также без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит +3…+5 градусов.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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