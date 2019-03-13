Резкое потепление начнется в Алтайском крае в среду, 13 марта – местами в этот день воздух прогреется до +10 градусов.

Согласно информации регионального Гидрометцентра, сегодня будет без осадков, на дорогах гололедица, утром местами изморозь.

Дневные температуры составят 0…+5 градусов, в предгорных районах до +10 градусов.

Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле будет также без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит +3…+5 градусов.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду.