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Одобрен законопроект о доплатах к пенсиям сверх прожиточного минимума

, ИА "Амител"
Вячеслав Володин пообещал окончательно принять закон в середине марта
По словам спикера парламента Вячеслава Володина, обсуждение не затянется / Фото: dialog1918.ru

По словам спикера парламента Вячеслава Володина, обсуждение не затянется / Фото: dialog1918.ru

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона о новом порядке расчета пенсий для малообеспеченных неработающих пенсионеров, сообщает gazeta.ru.

Голосование состоялось сегодня, 11 марта. По словам спикера парламента Вячеслава Володина, обсуждение не затянется – окончательный вариант закона планируется принять уже на следующей неделе.

"Перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года, – сказал журналистам Володин. – Это решение коснется более 4 миллионов человек".

Напомним, по действующему законодательству, социальная доплата к пенсии устанавливается, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера (пенсия и ежемесячная денежная выплата) не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания.

При этом размер соцдоплаты может меняться. Так, если в результате индексации общая сумма материального обеспечения увеличивается, но остается ниже прожиточного минимума, соцдоплата по-прежнему выплачивается, но в уменьшенном размере. И пенсионер по-прежнему получает сумму, равную прожиточному минимуму.

Если после индексации размер пенсии превышает региональный ПМП (то есть его суммарный доход выходит за пределы черты бедности), выплата социальной доплаты приостанавливается.

Законопроект изменяет порядок. Сначала устанавливается социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе, а затем только осуществляются индексация пенсии и выплаты.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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