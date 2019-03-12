Министерство здравоохранения России разработало новую антитабачную концепцию, сообщает РИА Новости.
Оно представило ее правительству на рассмотрение. Документ о противодействию табаку уже прошел согласование в министерствах культуры, просвещения и спорта, а также в Росстате и ФНС.
Некоторые детали концепции осуществления госполитики против курения раскрыл заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
По его словам, она охватывает большой временной отрезок, начиная от 2019-го года.
Так, согласно планам, изложенным в ней, к 2030 году в РФ останется 5% курильщиков.
А после 2050-го ведомство и вовсе намерено последовательно изгнать табак с российского рынка.
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