Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал любопытный пункт в бюджете США на 2020 год, где планируется выделение $500 млн на противодействие России, сообщает RT.

"Это современная американская дипломатия, которая сводится либо к угрозам, либо к санкциям, или, вот как выясняется, к попытке купить союзников", — оценил новую инициативу Дональда Трампа глава МИД.

При этом он заметил, что интереснее, как потенциальные союзник отнесутся к тому, что их собираются купить.

Впрочем, такой союзник, судя по всему, не привык слышать отказы и вести равный диалог, считает Лавров.

"Не исключаю, что если они откажутся от этой навязываемой им помощи, то против них введут санкции", — иронично заметил Министр иностранных дел.

Напомним, ранее Трамп попросил конгресс выделить $500 млн на противодействие России. Он считает, что благодаря этим средствам союзники откажутся от российской военной техники, нефти и газа.