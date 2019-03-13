Басманный суд Москвы 12 марта временно отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора в Совете Федерации, сообщает "Интерфакс".

Судья удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

Отстранение действует до решения суда по уголовному делу, возбужденному в отношении Арашукова, либо до снятия с него обвинений.

Напомним, сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января текущего года.

Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.