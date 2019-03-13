Создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли в день 30-летнего юбилея своего творения неожиданно подверг критике современный интернет, сообщает lenta.ru со ссылкой на World Wide Web Foundation.

С одной стороны, он восхитился многофункциональностью Сети, которая совмещает в себе и площадку для общения, и библиотеку, и кабинет врача, и банк, и кинотеатр, и магазин и многое другое.

Но есть и другая сторона, которая заставляет изобретателя усомниться, "действительно ли сеть —сила добра?".

И чем дальше, тем больше сомнений. Интернет полон хакеров, спонсируемых государствами, шпионами и карателями, дезинформацией и платформами для кликбейта, что печалит Бернерса-Ли.

Также он огорчен снижением культуры общения в онлайн-пространстве.

В связи с этим он видит единственный выход в том, чтобы регулировать интернет.

Нужно адаптировать под него законы, но при этом сохранить и защитить права и свободы граждан, считает создатель WWW.