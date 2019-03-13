Одной из самых прогрессивных и поддерживаемых в мире способов профилактики распространения СПИДа считается "90-90-90", сообщает nplus1.ru со ссылкой на журнал Science.

Ее цель заключается в максимальном охвате информирования о ВИЧ-инфекции, тестирования и применения раннего лечения в случае выявления.

Название ее пошло от постановки цели: минимум 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем статусе, 90% из этих людей получают лечение, и у 90% из тех, кто лечится вирусная нагрузка не определяется (вирус не проявляет себя из-за интенсивной терапии).

Крупнейший эксперимент с охватом миллион человек, призванный подтвердить правильность теории, прошел в Замбии и ЮАР.

Для этого случайным образом были выбраны три территориальных группы.

В группе А вели современную профилактику, которую рекомендуют сторонники "90-90-90": ежегодно тестировали всех жителей на ВИЧ и предлагали немедленное начало лечения.

В группе Б также тестировали всех, но лечили согласно национальным рекомендациям (в зависимости от состояния иммунной системы).

В группе С никаких мероприятий не проводили.

Спустя три года были сделаны контрольные замеры. Ожидаемо наибольшее распространение ВИЧ получил в третьей группе.

Но ученые были просто шокированы, когда увидели, что в А заболеваемость ниже лишь на 7%, в то время как в Б – на 30%.

Сейчас исследователи пытаются понять, что помешало получить ожидаемую статистику, но не отказываются от прогрессивной идеи "90-90-90".