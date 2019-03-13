Глава ГИБДД Михаил Черников ответил на вопрос журналистов по поводу возможного ужесточения скоростного режима, сообщает Regnum.

Дело в том, что Минтранс и МВД считают нецелесообразным "безопасное превышение" скорости, за которое водителей не штрафуют.

Сейчас оно составляет 20 км/ч. Обсуждается как его понижение до 10 км/ч, так и полная отмена.

Руководитель Госавтоинспекции заявил, что полностью поддерживает такую инициативу.

По его словам, лимит следует отменить полностью, так как даже на 1 км/ч – это по закону уже превышение.

В то же самое время он рекомендовал не торопиться с изменениями в законодательстве, пока не будет проведена полная проверка и переаттестация всех дорог. На это может уйти до двух лет.