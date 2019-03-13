Средний чек россиян за один поход в магазин рекордно вырос

Средний чек жителя России за один поход в магазин в феврале по сравнению с январем увеличился на 13 рублей, то есть на 2,3%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир"

Отмечается, что это рекордный рост для этого месяца за последние годы. Согласно данным исследования, средний чек за февраль в 2015-2016 годах снижался, а в 2017-2018 годах — повышался, хоть и не более чем на 1%.

Однако в минувшем феврале средний чек вырос сразу на 2,3% и достиг отметки в 573 рубля.

Отмечается, что это на 0,5%, или на 3 рубля, больше показателя февраля прошлого года.