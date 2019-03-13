Средний чек россиян за один поход в магазин рекордно вырос

Средний чек жителя России за один поход в магазин в феврале по сравнению с январем увеличился на 13 рублей, то есть на 2,3%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".
Отмечается, что это рекордный рост для этого месяца за последние годы. Согласно данным исследования, средний чек за февраль в 2015-2016 годах снижался, а в 2017-2018 годах – повышался, хоть и не более чем на 1%.
Однако в минувшем феврале средний чек вырос сразу на 2,3% и достиг отметки 573 рубля.
Отмечается, что это на 0,5%, или на 3 рубля больше показателя февраля прошлого года.
Комментарии
и это ты с полпакетом вышел, либо стал веганом
Средний чек жителя России за один поход в магазин в феврале по сравнению с январем увеличился на 13 рублей, то есть на 2,3%
...всё-таки рассчитываю на то, что это будет разовое явление, и даже небольшой рост, может быть, цен, инфляции в начале года пройдёт, и затем всё-таки она будет снижаться (с))))
это еще прошлогодние партии товара не распродали.
- гость -
и это ты с полпакетом вышел, либо стал веганом
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Стать вееганом очень дорого. Томаты 170 за кг, перец болгарский 220.
Куриные жопки - наше ВСЁ!
Вранье. Средний чек падает, у любого торговца спросите.
чек-то вырос, а объем покупок уменьшился!
Авоська поможет снизить сумму чека. Никаких пакетов! Авоська - это недорого, экологично и удобно.
странные какие то... Цены выросли, и чек вырос. За те же покупки)
Авоська - это недорого, экологично и удобно.
а как вы ее готовите?
Чек не отражает повышение цен - покупать стали меньше....
Правильно, женщины на 23 февраля скупили все носки, трусы, пену для бритья-вот чек и вырос. Плюс цены повысились. Холдинг на какие деньги содержится?