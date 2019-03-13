Саакашвили: Порошенко готов был обменять Крым на Евросоюз

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в 2014 году заявил ему о вступлении в Евросоюз и НАТО в обмен на Крым, сообщает РИА "Новости".

"У меня был разговор с Порошенко, и он мне сказал: ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию. Точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО", – рассказал Саакашвили.

Однако, как подчеркнул Саакашвили, он ответил Порошенко, что потеря полуострова может стать предлогом, чтобы не принимать Украину в Евросоюз и НАТО, поскольку в этом случае "появляется территориальный конфликт".