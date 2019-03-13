"Ростелеком" договорился о полной покупке Tele2

"Ростелеком" согласовал условия консолидации 100% оператора Tele2, стороны обсуждают технические моменты, пишут "Ведомости" со ссылкой на заявление президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.

Сейчас "Ростелеком" владеет 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ – 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40% и 10% принадлежит банку "Россия" Юрия Ковальчука.

Отмечается, что Tele2 останется самостоятельной компанией с существующим менеджментом. Выручка объединенной компании, по словам Осеевского, составит около 500 млрд рублей. Стороны обсуждают технические детали.

О том, что единственным владельцем Tele2 может стать "Ростелеком", стало известно в январе. Госкомпания уже согласовала такую сделку с акционерами Tele2. Росимущество, как сообщалось, уже подготовило директиву, одобряющую увеличение доли "Ростелекома" до 100%.

Тогда же переговоры о продаже доли ВТБ в Tele2 подтверждал президент банка Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Для сделки с "Ростелекомом" весь "Т2 РТК холдинг" оценен в 240 млрд рублей, рассказал знакомый членов совета директоров Tele2 и знакомый сотрудников акционеров "Ростелекома". Покупку доли в Tele2 "Ростелеком" мог оплатить квазиказначейскими акциями.