Совфед рассмотрит штраф за фейки в интернете до 1,5 миллиона рублей

Блогеры, обычные пользователи сети или владельцы СМИ, которые будут публиковать в Сети заведомо ложную информацию, способную вызвать панику или причинить вред здоровью, должны будут заплатить штрафы, максимальный из которых составляет 1,5 миллиона рублей, пишет "Парламентская газета".

Закон об этом планируется к рассмотрению на пленарном заседании Совфеда 13 марта. При рассмотрении документа в Госдуме было сделано исключение для традиционных медиа – СМИ, зарегистрированных в установленном порядке и обладающих лицензией или свидетельством. Также положения закона не будут распространяться на действия новостных агрегаторов.

"Прописанная в законе административная ответственность позволит обеспечить защиту от так называемых сетевых террористов, сообщающих ложные сведения о каких-то значимых событиях, тем самым создавая угрозу наступления общественно опасных последствий", – отметил ранее глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он подчеркнул, что фейковые новости способны дестабилизировать ситуацию не только внутри страны, но и на международной арене, поэтому в современном мире особенно важно ответственно относиться к тому, насколько проверена, достоверна распространяемая информация.

За распространение ложной информации, создавшей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, а также угрозу массовых беспорядков для граждан штраф составит 30-100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч, а юрлицам придется отдать до 300 тысяч рублей.

Если же распространение информации создало помехи функционирования объектов жизнеобеспечения, то гражданам это обойдется в сумму до 300 тысяч рублей, должностным лицам нужно будет заплатить до 600 тысяч рублей, а юрлицам – до 1 миллиона рублей.

Распространение же информации, которое повлекло причинение вреда гражданам или имуществу, а также массовые беспорядки, то штрафы для граждан будут уже в размере 300-400 тысяч рублей, для должностных лиц – 600-900 тысяч, для юридических лиц – до 1,5 миллиона рублей.