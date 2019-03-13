Совфед рассмотрит штраф за фейки в интернете до 1,5 миллиона рублей

Блогеры, обычные пользователи сети или владельцы СМИ, которые будут публиковать в Сети заведомо ложную информацию, способную вызвать панику или причинить вред здоровью, должны будут заплатить штрафы, максимальный из которых составляет 1,5 миллиона рублей, пишет "Парламентская газета".
Закон об этом планируется к рассмотрению на пленарном заседании Совфеда 13 марта. При рассмотрении документа в Госдуме было сделано исключение для традиционных медиа – СМИ, зарегистрированных в установленном порядке и обладающих лицензией или свидетельством. Также положения закона не будут распространяться на действия новостных агрегаторов.
"Прописанная в законе административная ответственность позволит обеспечить защиту от так называемых сетевых террористов, сообщающих ложные сведения о каких-то значимых событиях, тем самым создавая угрозу наступления общественно опасных последствий", – отметил ранее глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он подчеркнул, что фейковые новости способны дестабилизировать ситуацию не только внутри страны, но и на международной арене, поэтому в современном мире особенно важно ответственно относиться к тому, насколько проверена, достоверна распространяемая информация.
За распространение ложной информации, создавшей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, а также угрозу массовых беспорядков для граждан штраф составит 30-100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч, а юрлицам придется отдать до 300 тысяч рублей.
Если же распространение информации создало помехи функционирования объектов жизнеобеспечения, то гражданам это обойдется в сумму до 300 тысяч рублей, должностным лицам нужно будет заплатить до 600 тысяч рублей, а юрлицам – до 1 миллиона рублей.
Распространение же информации, которое повлекло причинение вреда гражданам или имуществу, а также массовые беспорядки, то штрафы для граждан будут уже в размере 300-400 тысяч рублей, для должностных лиц – 600-900 тысяч, для юридических лиц – до 1,5 миллиона рублей.
Комментарии
Иисус Воскресе, как вам такая новость?
Как они собрались бороться с фейк-новостями, если сами их и производят? Например, до сих пор на всех каналах крутят якобы убегающего от нациков пороха, хотя давно уже показали что фотка обрезана и это настоящий фейк?
Как они собрались бороться с фейк-новостями
положения закона не будут распространяться на действия новостных агрегаторов )))
"Журналисты портала «ТочкаНьюс» решили уточнить у депутатов, как им теперь писать про Пасху. Запрос отправлен спикеру Госдумы Вячеславу Володину и связан с принятием закона о фейковых новостях.
Они интересуются, не будет ли считаться заявление «Христос Воскресе» фейковой новостью. А если это не фейк, то может ли г-н Володин доказать факт воскрешения.
Заметим, что ответ из Госдумы они вряд ли получат. А вот претензии от РПЦ вполне могут последовать."
Интересно... а распространение информации о вреде прививок, о плоской Земле, о пользе гомеопатии и всякая подобная информация будет подпадать под штрафы?)))
а рентв вообще фейк ??
по тв радио и прочим газетам куча феков, как с ними то? может там начать а?! А как быть с фейками которые говорит пЫня?