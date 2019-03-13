Депутаты Госдумы предложили ввести экзамен на "охотничьи права"

Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект об изменении процедуры получения охотничьего билета, предложив включить обязательную проверку знания охотничьего минимума. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

"Получение документа, позволяющего заниматься охотой с применением огнестрельного оружия, которое по своему предназначению представляет достаточно серьезную опасность, без изучения требований безопасности, правил охоты, основ биологии животных является недопустимым", – говорится в пояснительной записке.

В настоящее время для получения охотничьего билета достаточно под подпись ознакомиться с требованиями.

Как отмечают авторы инициативы, на практике не проходит проверка фактических знаний охотника, что превращает процедуру в формальную подпись в журнале.

Документом предлагается, чтобы порядок проведения проверки знания охотминимума устанавливался правительством РФ.