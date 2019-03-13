Полиция в Горном Алтае задержала сожительствующих мужчину и женщину, подозреваемых в краже продуктов из холодильной камеры кафе.

Как сообщили в республиканском МВД, к правоохранителям обратилась сельчанка, работающая индивидуальным предпринимателем. Она рассказала, что из холодильной камеры кафе были похищены продукты на сумму 50 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых, которыми оказались жители Майминского района.

"Граждане были задержаны по месту жительства, здесь же полицейские обнаружили и изъяли термоупаковки с продуктами. Для разбирательства мужчина и женщина, оказавшиеся сожителями, были доставлены в отделение полиции. Сельчане не стали отрицать своей причастности в совершении кражи. Полицейским они рассказали, что днем останавливались пообедать в кафе, где заприметили во дворе заведения холодильник с продуктами. Понаблюдав за персоналом, они поняли, что холодильная установка не закрывается", — уточняют в ведомстве.

Когда кафе закрылось, злоумышленники подъехали к нему на своем автомобиле и похитили продукты.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.