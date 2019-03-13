C 14 марта по 30 апреля 2019 года на территории Алтайского края пройдет Алтайская краевая онлайн-академия "Я – доброволец". Организаторами академии выступают КГАУ "Краевой дворец молодежи" и ФГБОУ ВО "Алтайский государственный педагогический университет" при поддержке управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.
Академия представляет собой обучающий цикл занятий для координаторов молодежных проектов и лидеров добровольческих объединений Алтайского края. Обучение носит дистанционный характер и включает еженедельные онлайн-занятия.
Спикерами вебинаров выступят специалисты по молодежной политике края, руководители общественных движений и практики добровольческих проектов.
Заявки на обучение принимаются до конца дня 13 марта по электронной почте dobraya_volya_altay@mail.ru.
Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (3852) 55-94-87, контактное лицо – Коршунова Ирина Андреевна.
Заявка на участие в
Алтайской краевой онлайн- академии "Я – доброволец!"
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1
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Наименование муниципального образования
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2
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Название добровольческой организации
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3
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ФИО ответственного лица от организации, основное место работы, должность, контакты (телефон, e-mail)
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4
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ФИО каждого члена организации, принимающего участие в обучении, контакты (телефон)
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5
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Способ получения сертификата: лично или по электронной почте
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