Генеральная прокуратура рассмотрит жалобы населения на "двойные" начисления за вывоз твердых коммунальных отходов. Собирает и передает силовикам эти обращения партия "Единая Россия" в рамках специального мониторинга. Одно из таких обращений поступило из Барнаула.

"В числе регионов, где выявлены нарушения в начислениях оплаты за обращения с ТКО, оказался Алтайский край. Жалоба поступила от жителей Барнаула, проживающих по адресу ул. Сухэ-Батора, 18. Им в декабре 2018 года был начислен двойной платеж "за вывоз и утилизацию ТБО" и "обращение с ТКО". К жалобе жильцы приложили копию квитанции. В правомерности этих начислений предстоит разобраться Генеральной прокуратуре", – сообщили в пресс-службе "Единой России" со ссылкой на координатора партпроекта "Чистая страна", председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

В целом партия в рамках проекта "Чистая страна" выявила 30 регионов с двойными платежами за вывоз ТКО. В том числе в Тульской, Кировской, Иркутской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Смоленской, Новгородской, Пензенской, Московской и Липецкой областях, а также в Республике Башкортостан, Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае и Кабардино-Балкарии. А вот лидером по количеству обращений стала Башкирия.

Информация о нарушениях передана в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку данных фактов.

Координатор партийного проекта "Чистая страна" в Алтайском крае Дмитрий Аганов напомнил, что в регионе сообщить о двойных платежах можно в региональную общественную приемную на проспекте Ленина, 41, а также на сайте партии через вкладку "Сообщи о двойном платеже за обращение с отходами".