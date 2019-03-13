Матвиенко: состояние сельских школ оставляет желать лучшего

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с министром просвещения Ольгой Васильевой обратила внимание на кадровый дефицит в сельских школах, а также на то, что состояние многих из этих учебных заведений оставляет желать лучшего, сообщается на сайте Совфеда.

"Решение проблем сельских школ необходимо перевести в упреждающий формат", – указала Матвиенко.

"Строительство школ – стратегическая задача. Особенно остро этот вопрос стоит применительно к малокомплектным учебным заведениям", – подчеркнула она.

Также она выразила надежду, что после запуска программы "Земский учитель" ситуация с кадровым дефицитом в сельских школах улучшится.

Матвиенко обратила внимание на вопрос обеспечения современных условий обучения, отметив, что внедрение цифровых технологий в образовательный процесс является важной задачей.

Кроме того, она затронула тему профессионального образования, заметив, что "как бы активно ни развивались цифровые технологии, стране не обойтись без рабочих профессий".

По словам Матвиенко, учитывая рост численности обучающихся в системе среднего профобразования, необходимо обеспечить высокий уровень преподавательского состава. Кроме того, нужно организовать сопровождение молодых специалистов на производстве. Для этого следует объединить усилия работодателей и регионов, указала она.