Власти Барнаула планируют построить напорный канализационный коллектор протяженностью 11 километров в поселке Центральный, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии убеждены, что это значительно повысит качество жизни населения и экологическую обстановку. По словам замглавы администрации краевой столицы Александра Алексеенко, в прошлом году был проделан большой объем предпроектных работ.

"Получены технические условия для подключения к существующим сетям водоотведения; утверждены "коридоры" для прокладки коллектора; получена топографическая основа. На конкурсной основе определена подрядная организация для проектирования – акционерное общество "Алтайкоммунпроект". Прокладка трассы будущего коллектора будет проходить в стесненных условиях, поэтому работа предстоит непростая", – подчеркнул чиновник.

По предварительным данным, строительные работы обойдутся в сумму около 200 миллионов рублей.

В мэрии уточняют, что предстоит прокладка напорного коллектора в две нити, строительство двух новых и реконструкция двух существующих канализационных насосных станций (в поселке Центральном по улице Тополиной, 1а и в районе Опытной Станции в поселке Лебяжье).