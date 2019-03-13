Жалобу ПАО "ВымпелКом" на решение и предписание алтайского краевого управления Федеральной антимонопольной службы оставил без удовлетворения Седьмой арбитражный апелляционный суд. Компанию уличили в нарушении закона "О рекламе".

Ранее "ВымпелКом" был признан нарушившим статью, запрещающую рассылку СМС-сообщений без согласия абонента.

"Нежелательные СМС от ПАО "ВымпелКом" с рекламой приложения VEON получал житель города Новоалтайска. В ходе рассмотрения дела оператор сотовой связи не смог представить доказательства получения от заявителя согласия на рекламную рассылку, и его действия были признаны незаконными. ПАО "ВымпелКом", ссылаясь на то, что рассылаемое сообщение не является рекламой, а носит информационный характер, попыталось оспорить решение и предписание Алтайского краевого УФАС", – отмечают в антимонопольном ведомстве.

В итоге Арбитражный суд Алтайского края, а затем Седьмой арбитражный апелляционный суд установили, что приложение VEON не является услугой указанной компании, о которой общество обязано информировать абонентов.

Сообщение было признано рекламным, ПАО "ВымпелКом" привлекли к административной ответственности. За нарушение законодательства о рекламе обществу предстоит заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.