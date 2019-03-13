Жалобу ПАО "ВымпелКом" на решение и предписание алтайского краевого управления Федеральной антимонопольной службы оставил без удовлетворения Седьмой арбитражный апелляционный суд. Компанию уличили в нарушении закона "О рекламе".
Ранее "ВымпелКом" был признан нарушившим статью, запрещающую рассылку СМС-сообщений без согласия абонента.
"Нежелательные СМС от ПАО "ВымпелКом" с рекламой приложения VEON получал житель города Новоалтайска. В ходе рассмотрения дела оператор сотовой связи не смог представить доказательства получения от заявителя согласия на рекламную рассылку, и его действия были признаны незаконными. ПАО "ВымпелКом", ссылаясь на то, что рассылаемое сообщение не является рекламой, а носит информационный характер, попыталось оспорить решение и предписание Алтайского краевого УФАС", – отмечают в антимонопольном ведомстве.
В итоге Арбитражный суд Алтайского края, а затем Седьмой арбитражный апелляционный суд установили, что приложение VEON не является услугой указанной компании, о которой общество обязано информировать абонентов.
Сообщение было признано рекламным, ПАО "ВымпелКом" привлекли к административной ответственности. За нарушение законодательства о рекламе обществу предстоит заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
Комментарии
Хороший прецедент.
подскажите как убрать от билайна эти гадкие всплывающие сообщения? Это даже не смс, а какая-то хреть, когда экран затеняется и вылазиет реклама услуг билайна с кнопками принять и отклонить
13.03.2019 11:55
- гость -
ничего не вылазит. никаких подписок не цепляют. ЧЯДНТ?
13.03.2019 11:57
- гость -
на андроиде тоже ничего не вылазило, а ios такая хрень
на андроиде тоже ничего не вылазило, а ios такая хрень
зато с афоней форсите. бггг
13.03.2019 11:55
- гость - подскажите как убрать от билайна эти гадкие всплывающие сообщения? Это даже не смс, а какая-то хреть...
Да у нас в стране и за окном какая-то хреть, и в подъезде хреть, на ценниках в магазинах хреть, телевизор включишь- опять какая-то хреть всплывает и не тонет...это-то всё как убрать?