С целью взимания долгов за электроэнергию сотрудники АО "Алтайэнергосбыт" в эти дни принимают участие в операции "Должник", которая проходит на Алтае. Она организована совместно Госавтоинспекцией Алтайского края и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

В ходе рейдов несколько мобильных бригад дислоцируются на автомагистралях и с помощью специального оборудования из общей массы движущихся автомобилей фиксируют государственные номера машин, чьи владельцы имеют непогашенную задолженность по исполнительному производству. Далее должникам предлагается на месте оплатить долг, и в случае отказа пристав-исполнитель незамедлительно приступает к описи и аресту транспортного средства и иного имущества. В таком случае автовладельцу придется продолжить свой маршрут пешком или на общественном транспорте. В ходе рейдов с гражданами проводятся разъяснительные беседы, а для обеспечения большей эффективности операции мобильные бригады в течение дня периодически меняют место дислокации.

"АО "Алтайэнергосбыт" использует все методы по борьбе с неплательщиками за электроэнергию, доступные в рамках российского законодательства, – комментирует заместитель генерального директора компании по реализации электроэнергии Сергей Петров. – Мы ежедневно делаем поквартирные, подомовые обходы, а теперь еще принимаем участие в операции "Должник". Как показывает практика, после проведенных мероприятий граждане более активно оплачивают в добровольном порядке исполнительные листы. Так, в 2018 году в отношении физических лиц АО "Алтайэнергосбыт" предъявило свыше 12 тысяч исковых заявлений на общую сумму более 55 млн рублей. Практически всегда суд встает на нашу сторону. Мы рассчитываем, что должники за электроэнергию примут верное решение и не будут дожидаться, пока их остановят инспекторы ГИБДД, а судебные приставы арестуют автомобиль в счет оплаты долгов за электроэнергию".