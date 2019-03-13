Эксплуатирующая два Boeing 737 MAX авиакомпания S7 приостановила полеты этих самолетов, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

"S7 Airlines принимает решение временно остановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX с 0:01 13 марта по московскому времени до получения более подробной информации о расследовании причин катастрофы самолета Ethiopian Airlines", – сказали в компании.

Отмечается, что специалисты авиаперевозчика находятся в постоянном диалоге с Boeing и внимательно следят за расследованием.

В S7 заверили, что решение о приостановке полетов лайнеров Boeing 737 MAX не повлияет на регулярность рейсов. Также уточнили, что весь парк S7 Airlines состоит из 96 воздушных судов, из которых лишь два лайнера Boeing 737 MAX.