За 2018 год компания на 25% увеличила количество базовых станций, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет. Благодаря новому оборудованию скорости мобильного интернета остаются стабильно высокими при перемещении по Барнаулу и по большинству территорий края.

Каждая новая базовая станция увеличивает ресурсы сети, что позволяет клиентам загружать тяжелый контент: смотреть видео в формате HD, скачивать большие файлы, вести онлайн-трансляцию в социальные сети и пользоваться другими услугами.

Дополнительные базовые станции увеличили емкость сети и покрытие на 14 улицах города.

Центральный район: район краевой клинической больницы, пр-кт Ленина, Змеиногорский тракт, ул. Димитрова.

Индустриальный район: ул. Малахова, Павловский тракт.

Октябрьский район: мкрн Восточный (ул. Маяковского), мкрн Поток (ул. Г. Титова), ул. Профинтерна.

Ленинский район: пос. Научный городок, мкрн Дальние Черемушки (ул. Георгия Исакова), пос. Лесной.

Железнодорожный район: ул. 80 Гвардейской Дивизии, Красноармейский пр-кт.

Сеть была запущена и усилена более чем в 20 населенных пунктах Алтайского края, среди которых Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Заринск, Яровое, Белокуриха, ряд сел и поселков Первомайского района и другие.

Место для расположения нового оборудования компания выбирала в ходе анализа потребностей клиентов. Базовые станции были установлены для комфортного использования мобильного интернета в местах массового скопления клиентов, в торговых и бизнес-центрах, учебных заведениях, на территории спальных районов и других важных социальных объектов.

В начале 2019 года каждый третий клиент в Барнауле пользуется LTE-смартфоном и объем интернет-трафика увеличивается с каждым годом. Значительное усиление сети поможет клиентам пользоваться современными сервисами мобильного интернета в условиях роста популярности LTE. За последний год клиенты в Барнауле на 51% увеличили использование мобильного интернета. Сейчас каждый клиент компании за месяц использует трафик, равный 59 просмотренным HD-роликам или более 4 тысяч скаченных фотографий из социальных сетей.

В итоге в начале 2019 года количество базовых станций LTE достигло почти 50% от всей сети. Дополнительное оборудование подготовило сеть для дальнейшего увеличения использования мобильного интернета и позволит клиентам на высоких скоростях пользоваться новыми сервисами глобальной сети.