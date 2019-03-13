Серийных похитителей аккумуляторов с грузовиков задержали на Алтае

Подозреваемыми являются двое мужчин из Павловского района / Фото: 22.мвд.рф

Полицейские задержали двоих жителей Павловского района Алтайского края, подозреваемых в серии краж аккумуляторов с грузовых автомобилей.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, с мая 2018 года по март текущего года мужчины похищали аккумуляторные батареи с грузовых машин, которые были припаркованы на улицах около жилых домов.

"Кражи злоумышленники совершали в ночное время. Передвигались мужчины на легковом автомобиле, арендованном одним из них для частного извоза. Похищенные аккумуляторы сдавали в пункты приемов металла в городе Барнауле, а часть продавали дальнобойщикам. В настоящее время известно о 19 фактах краж, совершенных на территории Павловского, Ребрихинского, Мамонтовского, Шелаболихинского районов и в городе Барнауле", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

Общая сумма ущерба составляет около 200 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Один из подозреваемых определен под стражу, второй – под подписку о невыезде.