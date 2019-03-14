Запрет на заем: кого из россиян ограничат в получении кредитов

Такой законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения сегодня рассматривается в Госдуме, вероятно, он вступит в силу уже в этом году, сообщает газета "Известия".

Контроль реальных доходов – возможно ли?

Очевидно, что подобная перспектива вызвала негативную реакцию со стороны кредитных организаций – они совсем не заинтересованы в таком ограничении. В банках отмечают, что с реализацией новых правил на практике могут возникнуть сложности. Прежде всего, они связаны с контролем реального уровня доходов заемщиков.

Так, в 2018 году расходы по кредитным платежам превышали 50% ежемесячного семейного заработка лишь у 12% заемщиков, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Но в то же время реальные доходы россиян фактически не росли пять лет, а за последние два года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять лет, сократилось с 17 до 11%, сообщают "Известия".

Поэтому опасения участников рынка кредитования вполне обоснованны: многие заемщики не учитывают все риски при оформлении нового кредита. Тем не менее в Центробанке отмечают, что внедрение в банковскую практику единого подхода к расчету долговой нагрузки улучшит оценку риска заемщиков и будет препятствовать росту закредитованности населения.

Какие суммы берут заемщики

Стоит отметить, что по данным Объединенного кредитного бюро, сумма среднего кредита наличными за последний год в России выросла на четверть. Так, в 2018 году она составила 264 000 рублей, что стало максимумом за последние три года.

Увеличение среднего размера кредита эксперты связывают со снижением ставок по займам и ростом ипотеки, из-за чего возникла потребность в ремонте и оснащении квартир.

Что делать тем, кто попадет под ограничения?

Стоит отметить, что получение кредита в банке – далеко не единственный способ решить финансовые вопросы. Так, в последнее время существенно вырос спрос на отдельные виды займов в микрофинансовых организациях, в особенности – на займы под залог ПТС автомобиля. Ожидается, что в связи с законодательными изменениями этот вид займа продолжит набирать популярность у населения, ведь чтобы его получить, нет необходимости предоставлять справку о доходах.

Кроме того, кредитование под ПТС – это выгодный способ получения денежных средств без лишних трудностей. Главное – обращаться только в надежные микрофинансовые организации с хорошей репутацией, например, в МКК ООО "Содействие Финанс Групп".

Сотрудники компании помогут получить заем в день обращения на условиях, выгодных именно вам, и оформят все документы в течение одного часа. Еще один несомненный плюс займа под ПТС – после предоставления суммы на руки машина остается у собственника на весь кредитный период. Так вы сможете в срочном порядке заполучить деньги без продажи автомобиля и с сохранением права пользования.

МКК ООО "Содействие Финанс Групп" имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ, а заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

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