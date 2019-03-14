Британские ученые предупредили об опасности долгой жизни

Профессор Мауро Джакка из Королевского колледжа в Лондоне выразил опасения, что, продлевая продолжительность жизни, человечество создает людей "со здоровыми телами, но слабым мозгом", сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Daily Mail.

Джакка отметил, что после 80-90 лет человек теряет до 15% способностей мозга. В связи с этим он двигается и думает медленнее, чем раньше. Так он описал распространение деменции.

"Лекарства от возрастного слабоумия пока нет. Кроме того, есть еще болезнь Альцгеймера. И если вы не справитесь с этими проблемами, у вас может быть в преклонном возрасте здоровое сердце, но глупая голова", — подчеркнул ученый.

Он отметил, что победа над болезнями не означает приближение вечной жизни. Ученый посчитал, что биологические часы ограничивают жизнь человека 120 годами.