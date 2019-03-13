Шоумен Максим Галкин в своем Instagram прокомментировал обвинение в причастности к подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года.

"Открыв сегодня газеты, я понял, что весна наступила. У меня одна просьба: не беспокойте Филиппа, он расстроен, что так дешево", – сказал Галкин.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката обвиняемого Исрафила Гададова сообщил, что уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, которого обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, заявил, что заказ поступил от известного юмориста Максима Галкина.

По словам Казуева, в 2017 году во время поездки в Москву к нему подошел Галкин и предложил 2 млн рублей за убийство Киркорова. Казуев отметил, что артист хотел устранить певца из-за ревности к своей супруге Пугачевой, которая ранее была замужем за Киркоровым. Отмечается, что мужчина согласился, после чего получил аванс – 1 млн рублей, а также мобильный телефон и сим-карту.

Следствие решило, что цель таких показаний – "необоснованно затянуть ход расследования по делу".