Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт пожертвования Владимиром Путиным личных средств на создание центральной иконы главного собора Вооруженных сил РФ, сообщает "Интерфакс".

При этом Песков не стал уточнять сумму, но подчеркнул, что этих денег хватит на изготовление иконы.

"Путин перевел свои личные средства на изготовление этой иконы. Сумму не буду называть – это та сумма, которая необходима, чтобы икону сделать. Это личный вклад президента в создание главного храма Вооруженных сил", – отметил он.

Также он подчеркнул, что Путин лично присутствовал на закладке камня этого храма, а поэтому он "не может оставаться равнодушным к процессу строительства".

Храм планируют возвести к 2020 году – к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Вместимость храма, который строят в городском поселении Кубинка в Подмосковье, составит порядка шести тысяч человек. В храмовый комплекс войдут классы для работы с военным духовенством, методический центр, лекторий, конференц-зал и вспомогательные помещения храма.