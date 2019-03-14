Альфа-Банк проанализировал, как возросли траты россиян в преддверии "гендерных" праздников – 23 Февраля и 8 Марта. Базой для анализа послужила статистика по дневным оборотам в торгово-сервисных предприятиях, которые пользуются эквайрингом банка.

Статистика показала, что мужчины тратят на подарки женщинам в 5 раз больше, чем женщины – на подарки мужчинам. Такова разница между приростом выручки ретейлеров в пиковые дни трат накануне 23 Февраля и 8 Марта.

Перед 8 Марта растет и объем покупок в денежном выражении, и их количество.

Вопреки расхожему мнению, мужчины начинают готовить подарки заранее – в 2019 году первый пик прироста выручки торгово-сервисных предприятий пришелся на 2 и 3 марта (выходные перед праздником). Число покупок увеличилось на 51% и 29% соответственно, а объем покупок в денежном выражении – на 73% и 48% (в сравнении со среднедневными оборотами в обычные выходные). Следующий скачок – 7 марта (+21% в количестве покупок и + 38% в денежном выражении), 8 марта (+55% и 90% соответственно). 9 марта закупаются "опоздавшие" – рост на 37% в количестве и на 57% в денежном выражении.

Траты дам гораздо скромнее. Слабый прирост наблюдался 17 февраля (воскресенье перед праздником): 20% – в количестве покупок и 38% – в денежном выражении. 23 февраля число покупок возросло на 10%, а сумма – на 26%.

Практически незамеченным для бюджетов россиян прошел День всех влюбленных – выручка ретейлеров выросла 14 февраля менее 20% по сравнению со среднедневным значением в будни в феврале.

Если сопоставлять, как траты перед праздниками коррелируются с днями выплат зарплат у большинства российских работодателей (в данном случае это 14-15 февраля и 28 февраля – 1 марта), то у мужчин "финансовая подушка" больше и их траты на подарки женщинам в меньшей степени зависят от поступления зарплаты. После получения зарплаты (28 февраля – 1 марта) траты возросли на 30% и 50% (к среднедневному уровню будней февраля), а в дни праздников (7-9 марта) рост составил также порядка 40%.

Женщины, судя по статистике продаж накануне 23 Февраля, готовились к мужскому празднику после получения аванса в середине месяца (14-15 февраля).

В день собственно праздника – 23 февраля – траты выросли незначительно, скорее, это просто траты выходного дня, возможно, на застолье либо поход в ресторан, который оплачивают преимущественно мужчины.

При анализе статистики продаж данные обезличены, траты не делятся на "мужские" и "женские", для сравнения использованы сильные отклонения от среднедневной выручки торговых предприятий (с учетом фактора будней и выходных), фиксируемые в праздники и предпраздничный период.

"Такие явные отклонения в оборотах ретейлеров в период "мужского" и "женского" праздников позволяют предположить, что российское общество остается в значительной степени патриархальным, судя по разнице в суммах и распределении трат, мужчины не только больше тратят, но и больше зарабатывают. Однако большинство россиян либо не имеют привычки планировать свои расходы на праздники и подарки, либо уровень их доходов не позволяет им планировать – потому что готовиться к грядущим праздникам россияне начинают в основном в день зарплаты", – комментирует руководитель по развитию эквайринга Альфа-Банка Денис Хренов.

Альфа-Банк является эквайером десятков тысяч торгово-сервисных предприятий различных форматов, представленных во всех сегментах розничной торговли.

АО "Альфа-Банк"