Молодая жительница Горно-Алтайска подозревается в хищении 60 тысяч рублей с банковской карты своей подруги.

Как сообщили в республиканском МВД, 19-летняя злоумышленница выпивала со своей подругой на съемной квартире.

"В ходе застолья горожанка попросила у подруги смартфон, чтобы выйти в Интернет. Пользуясь чужим гаджетом девушка увидела SMS-сообщения о наличии на банковском счете 60 тысяч рублей. Не удержавшись от соблазна, она решила их похить, и с помощью специального приложения перевела деньги на собственную карту и карту друга. После чего, вернула телефон собственнице. На следующий день похищенные денежные средства она потратила на собственные нужды", — уточняют в полиции.

SMS-сообщения о переводе денег потерпевшая обнаружила утром. Заподозрив в краже подругу, горожанка решила с ней поговорить, но девушка отрицала свою причастность к произошедшему.

В итоге владелица денег обратилась в полицию. Уже в отделе подруга потерпевшей призналась в преступлении. По данному факту возбуждено уголовное дело.