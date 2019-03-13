Молодежное искусство представят в Барнауле на выставке "Аз.Арт.Сибирь"

Живописцы, графики, скульпторы и дизайнеры в возрасте от 18 до 35 лет представят свои работы на грандиозном биеналле "Аз.Арт.Сибирь-2019" в Барнауле. Открытие состоится 14 марта в Выставочном зале музея "Город" (начало в 16:00 часов, вход свободный).

Как сообщили в региональном Минкультуры, биеналле проводит алтайское отделение Союза художников, отбор работ проводят в каждом регионе Сибири. Авторы могут рассчитывать на денежные призы и дипломы. Кроме того, они получат альбомы-каталоги, изданные по итогам проекта.

Конкурсные экспозиции разместятся сразу на нескольких площадках: в Выставочном зале музея "Город" (пр. Ленина, 111) и в "исторических" залах музея на ул. Л. Толстого. Внеконкурсные экспозиции разместят в Государственном художественном музее Алтайского края, в "Республике ИЗО", арт-галерее Щетининых, "Туриной горе", "Бандероли", в "Universum", в павильоне современного искусства "Открытое небо", в творческом центре Сергея Погодаева и на других площадках.

Оценивать молодежное искусство будут такие именитые эксперты, как народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Муравьев, первый вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин, заслуженный художник России Андрей Машанов и др.

"В этом году "Аз.Арт. Сибирь" – это 15 арт-площадок, сотни художников и целый месяц вернисажей. И ещё мы подготовили мастер-классы, лекции, экскурсии и творческие встречи. Всё не как всегда", — рассказали организаторы биеналле.

Полная программа опубликована на сайте музея "Город". Подведение итогов и награждение победителей IX ММХВ "Аз.Арт.Сибирь – 2019" состоится в 18:00 часов 15 марта в концертном зале "Сибирь" (пр. Ленина, 7).

Отметим, что впервые "Аз.Арт.Сибирь" провели в 2004 году, с тех пор ее участниками стали более 1,5 тысяч сибирских художников.