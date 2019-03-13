14 марта 2019 года в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова состоится XX международная научно-практическая конференция "Современные проблемы техники и технологии пищевых производств". Организатором выступает Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ.

Основной целью конференции стала координация усилий ученых и представителей промышленного производства в исследовании и выработке оптимальных решений актуальных проблем пищевой промышленности.

Работа конференции пройдет по трем направлениям: "Биотехнологии пищевых производств", "Техника и технология пищевых производств", "Проблемы экологии, экономики, управления и автоматизации пищевых производств".

Так, ученые кафедры технологии хранения и переработки зерна и кафедры технологии бродильных производств и виноделия АлтГТУ представят свои достижения в области функционального питания, технологии производства мучных и кондитерских изделий, молочной продукции. В основу разработок легли исследования натурального растительного сырья Алтайского края и современные достижения в области биотехнологии. Также участники конференции большое внимание уделят обсуждению вопросов сертификации качества продуктов, рационального использования отходов пищевого производства.

По итогам конференции издадут сборник материалов, которому будут присвоены библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN).

Открытие конференции состоится в 10:00 в аудитории 209 пищевого корпуса АлтГТУ (вход с улицы Кирова).