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Жители России назвали предпенсионный возраст одним из лучших для путешествий

, ИА "Амител"
Не видят препятствий для путешествий в пенсионном возрасте абсолютное большинство участников опроса
Турактивность люди при достижении планки в 60 лет снижать не планируют / Фото: volgograd-news.net

Турактивность люди при достижении планки в 60 лет снижать не планируют / Фото: volgograd-news.net

Жители России назвали самый лучший возраст для путешествий, отметив, что отправляться в поездку оптимально в период с 40 до 60 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Biletix.

Идея отправляться в путешествия в возрасте 40-60 лет принадлежит большинству опрошенных экспертами женщин. Мужчины заняли другую позицию: по мнению 34% респондентов туристические поездки будут самыми приятными в период от 25 до 45 лет.

Не видят препятствий для путешествий в пенсионном возрасте абсолютное большинство участников опроса — 98%. Туристическую активность люди при достижении планки в 60 лет снижать не планируют.

О том, что ездить придется меньше — по причине ухудшения здоровья или сокращения доходов, — сказали лишь 2% опрошенных. Пенсионный возраст сочли лучшим для путешествий 38% респондентов старше 60 лет.

Наиболее активно путешествуют последние три года туристы, возраст которых составляет 30-35 лет. Доля таких любителей — 17%. В исследовании Biletix участие приняли свыше двух тысяч человек.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.03.2019 12:42
- гость -

Препятствий никаких кроме финансовых...

0  0
13.03.2019 12:43
- гость -

Не видят препятствий для путешествий в пенсионном возрасте абсолютное большинство участников опроса — 98%.

не совсем корректно
это при дореформенном выходе на пенсию в 60 / 55 лет
а тепереча возраст выхода на пенсию 65 / 60 лет
и не только лишь все теперь доживут до пенсии...

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13.03.2019 12:55
- гость -

Куда путешествовать? Работать надо.

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