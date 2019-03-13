Кредитные организации за 2018 год предоставили заемщикам в Алтайском крае более 298,6 млрд рублей, сообщили в региональном Минэкономразвития.

Это на 39,7 млрд рублей больше, чем годом ранее. Темп роста составил 115,4%.

"Более 150 млрд рублей выдано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе 82,2 млрд рублей – субъектам малого и среднего предпринимательства (темп роста 121,5%). Наибольший темп роста объемов кредитования зафиксирован в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (124,2 %), операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (117,6 %), оптовой и розничной торговли (116,4 %)", – добавляют в министерстве.

Физическим лицам за год было выдано займов на сумму более 147,7 млрд рублей.

А вот общая задолженность по ссудам в регионе на 1 января 2019 года составила 295,7 млрд рублей.