Возбуждено уголовное дело в отношении частной медицинской клиники в Барнауле, где в щеке пациента во время операции забыли кусочек перевязочного материала, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет.
По данным следствия, инцидент произошел в 2017 году, однако дело возбудили только спустя два года, так как пострадавшая не сразу обратилась в полицию.
Отмечается, что женщине проводили пластику лица, однако позже ее состояние ухудшилось, отекло лицо. В местной больнице пострадавшей из мягких тканей лица удалили инородное тело, которым оказался перевязочный материал.
Комментарии
Врачей конечно не оправдываю, но когда уже наконец женщины будут думать головой, делать пластические операции ведь начинают с 18 лет, потом вот все эти последствия, плохое здоровье и так далеее. А эта женщина видела её фото, прекрасно выглядит, морщинами не заросла, зачем ей это было надо? И неспело говорить что её силой уговаривали, наоборот сейчас все мечтают и думают что почему то после операций таких все будут с обложки журнала, но это не так, чего нет того нет, и пластика не поможет, а вот здоровье подорвёт
а тогда когда мужчины не будут требовать супер красоток
А где вы увидели фото этой женщины в статье??