Возбуждено уголовное дело в отношении частной медицинской клиники в Барнауле, где в щеке пациента во время операции забыли кусочек перевязочного материала, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, инцидент произошел в 2017 году, однако дело возбудили только спустя два года, так как пострадавшая не сразу обратилась в полицию.

Отмечается, что женщине проводили пластику лица, однако позже ее состояние ухудшилось, отекло лицо. В местной больнице пострадавшей из мягких тканей лица удалили инородное тело, которым оказался перевязочный материал.