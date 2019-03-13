Жители Барнаула смогут пройти бесплатное медицинское обследование в ближайшую субботу, 16 марта – прием будет осуществляться в торговом центре "Европа".

Проводить скрининговое медицинское обследование будут специалисты мобильного центра здоровья Краевого центра медицинской профилактики.

В краевом Минздраве отмечают, что пройти экспресс-диагностику организма по основным показателям организма можно в фойе торгового центра. Медики проведут анализ крови на сахар и холестерин, измерят внутриглазное и артериальное давление, а также помогут рассчитать индекс массы тела.

Пройти обследование могут все желающие с 11:00 до 15:00. С собой нужно принести паспорт, полис и СНИЛС.