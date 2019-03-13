Жители Барнаула смогут пройти бесплатное медицинское обследование в ближайшую субботу, 16 марта – прием будет осуществляться в торговом центре "Европа".
Проводить скрининговое медицинское обследование будут специалисты мобильного центра здоровья Краевого центра медицинской профилактики.
В краевом Минздраве отмечают, что пройти экспресс-диагностику организма по основным показателям организма можно в фойе торгового центра. Медики проведут анализ крови на сахар и холестерин, измерят внутриглазное и артериальное давление, а также помогут рассчитать индекс массы тела.
Пройти обследование могут все желающие с 11:00 до 15:00. С собой нужно принести паспорт, полис и СНИЛС.
Комментарии
С собой нужно принести паспорт, полис и СНИЛС.
а зачем эт интересно?
кредит на лечение чтобы оформить
ууу.. че удумали
а вы знаете про флешмоб - закажи выписку на ГОсУслугах и офигей какие мед.услуги ты якобы получил:
"Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости за указанный период времени, относящиеся к пользователю единого портала государственных и муниципальных услуг"
мне вот например оказано на 12000 лечение в стационаре